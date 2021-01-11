Норвегія – це країна, в якій можна сповна насолодитися зимовою казкою. Про безмовний дім посеред засніжених пагорбів – у нашому матеріалі.

Архітектурна фірма Rever&Drage спроєктувала чудовий дім під назвою Zieglers Nest з видом на міста Мольде та Мольдефьорд, що на західному узбережжі Норвегії, повідомляє Dezeen.

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Високий та тонкий будинок розташований на схилі пагорба.

Естетичний вигляд дому / Фото Dezeen

Будинок має чотири поверхи. Основу дому складає дерев'яний каркас та великі бруси.

Будинок у сутінках / Фото Dezeen

У будівництві використали природні матеріали. Підвальний рівень, в якому є гараж та підсобне приміщення висотою у п’ять метрів, зведений з бетону.

Простора веранда з панорамними вікнами / Фото Dezeen

Головний поверх містить двокімнатну вітальню з бібліотекою та кухнею. На верхньому поверсі є дві дитячі спальні, з яких відкривається вид на фіорд, а також ванна кімната.



Дім зведений на круто нахиленій ділянці / Фото Dezeen

Структура дому розроблена з урахуванням високого розташування та прекрасних навколишніх краєвидів. Це унікальне та затишне місце, з вікон якого відкривається неймовірний пейзаж, яким можна сповна насолодитися під пледом, з чашкою чаю та книгою.