Дрімота посеред зими: варіація затишного дому зі зрубу у Норвегії – фото
Норвегія – це країна, в якій можна сповна насолодитися зимовою казкою. Про безмовний дім посеред засніжених пагорбів – у нашому матеріалі.
Архітектурна фірма Rever&Drage спроєктувала чудовий дім під назвою Zieglers Nest з видом на міста Мольде та Мольдефьорд, що на західному узбережжі Норвегії, повідомляє Dezeen.
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Високий та тонкий будинок розташований на схилі пагорба.
Естетичний вигляд дому / Фото Dezeen
Будинок має чотири поверхи. Основу дому складає дерев'яний каркас та великі бруси.
Будинок у сутінках / Фото Dezeen
У будівництві використали природні матеріали. Підвальний рівень, в якому є гараж та підсобне приміщення висотою у п’ять метрів, зведений з бетону.
Простора веранда з панорамними вікнами / Фото Dezeen
Головний поверх містить двокімнатну вітальню з бібліотекою та кухнею. На верхньому поверсі є дві дитячі спальні, з яких відкривається вид на фіорд, а також ванна кімната.
Дім зведений на круто нахиленій ділянці / Фото Dezeen
Структура дому розроблена з урахуванням високого розташування та прекрасних навколишніх краєвидів. Це унікальне та затишне місце, з вікон якого відкривається неймовірний пейзаж, яким можна сповна насолодитися під пледом, з чашкою чаю та книгою.
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