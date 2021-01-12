Кожному потрібне місце для відпочинку та душевного спокою, щоб посмакувати чашку чаю, почитати книгу чи просто насолодитися вогнем каміна. Про резиденцію, яка збудована посеред лісу одного із найбільших міст Індонезії та викликає заздрість та захоплення – у нашому матеріалі.

Резиденція розташована в схилі пагорба міста Бандунг. Вона отримала назву EH House та задумана як вілла вихідного дня для матері та її дітей. Архітекторами даного проєкту виступає фірма Аndramatin, інформує Archdaily.

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Вілла має 3 спальні, які пов'язані одним великим відкритим балконом.

Нетипова форма споруди / Фото Archdaily

Резиденція схована від дороги та сторонніх очей за пагорбами та густими соснами, а з її панорамних вікон відкривається чудовий вид на місто та ліс.

Густий ліс дає прихисток дому / Фото Archdaily

Прохолодний клімат Бандунга використали та збалансували з використанням дранки на даху, тикового дерева в інтер’єрі та залізна з деревом на балконі. Окрім теплових міркувань, дизайн забезпечує комфорт і відчуття тепла у віллі.

Відкрита веранда для відпочинку / Фото Archdaily

На першому поверсі розміщені спільні відкриті простори і кілька спалень. На другому поверсі є напіввідкритий балкон, зона вітальні, обідня зона та кімната для читання в антресолі.

Вечірній вигляд будинку / Фото Archdaily

EH House – це чудова вілла із відокремленим каміном, великим розсувними скляними дверима, через які можна вийти на неймовірний балкон із чудовим пейзажем.