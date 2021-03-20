Дім з унікальним характером: будинок у Мельбурні, дизайн якого вражає
Суперсучасний, модерністський дім прихований від вулиці і наділений унікальним дизайном. Біла металева черепиця надає цьому будинку унікальний характер.
Джерело:Сontemporist
Архітектурна компанія Austin Maynard Architects збудувала новий будинок у Мельбурні. У будівництві за основу взяли такі матеріали як металева черепиця та перероблена цегла.
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Сімейний садовий дім є високостійким та здатним змінюватися та адаптуватися.
Симпатичний білий дім / Фото Сontemporist
Біла металева черепиця Flat Lock на фасаді надає котеджу неповторний вигляд. Металеві маркізи, що виступають від будинку, забезпечують тінь внутрішнім просторам у сонячну погоду.
Котедж з ідеальним дахом / Фото Сontemporist
Будинок оточений прекрасними деревами та рослинами. Зовнішні простори включають вогнище з лавочкою, басейн та трапезну просто неба.
Унікальний проєкт / Фото Сontemporist
Дім розділений на кілька зон, кожна з яких пов'язана дзеркальними скляними стінами або мостами, що відображають сад.
Перероблена жовта цегла нагадує власникам про часи в будинках їхніх бабусь і дідусів.
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