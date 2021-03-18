Три плавучие каюты на озере гарантируют уникальный опыт, создавая уютный комплекс в Мексике. Бутик-отель объединяет лесное и сельское хозяйство через органическую, стойкую, социальную и экологически безопасную систему.

Архитектурная фирма Etea разработала бутик-отель "Estancia Lago" в Мексике, который состоит из трех небольших кабинок, распределенных вокруг озера. Отель был создан как часть комплекса под названием Amalia. Это место уюта, релаксации и отдыха.

Интересно Ночь рядом со львами и медведями: уникальные кабинки в центре дикой природы

Номера отеля были спроектированы как полированные серые бетонные ящики, которые сосредоточенные вокруг озера. Домики отделаны древесиной Бахареке и смесью канкабу (красной земли) и травы. Обработка зданий похожа на обычное строительство дома майя.

Невероятный курорт / Фото Contemporist

Каюты поддерживают бетонные колонны. Возникает впечатление, что они плавают в воде.

Комфортное пространство / Фото Contemporist​

Детали древесины на внешних поверхностях кабин подсвечиваются с помощью продуманной подсветки.

Изящный интерьер / Фото Contemporist

Деревянные детали также используются в интерьере как стены, в то время как раздвижные двери открывают пространство для единения с водой и местной фауной.

Комфортная ванная комната / Фото Contemporist

В каждом номере есть ванная комната, разработанная с теплыми деревянными акцентами, мансардным окном с растениями и зеркалом с подсветкой.