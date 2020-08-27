Меньшее из двух зданий – это гостевой дом, который имеет отдельный вход, с кухней, жилым помещением, коридором, подсобным помещением, санузлом и кроватью. Большее здание – главное жилое пространство для семьи, оно соединено с домом через стеклянный мост.

Ключевой особенностью дизайна является крыша и ее навесные карнизы, которые служат для затенения интерьеров летом, пишет издание Archdaily.

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Стальную конструкцию разработали, чтобы создать впечатление, что дом плавает над водой. Свет, отталкиваясь от воды, подчеркивает подводное пространство здания, где черные стальные ребра контрастируют с белым полом.



Особенностью дома являются комнаты из почти сплошного стекла / Фото Archdaily

Ландшафтный дизайн является важной частью концепции этого дома и включает в себя плавательное озеро, а также круговые маршруты вокруг дома.



Иногда создается впечатление, что дом стоит на воде / Фото Archdaily

На южной стороне дайвинг-платформа простирается и переходит в площадку, с которой можно осмотреть окрестности. Настил ведет к следующей лестнице к кирпичной террасе. Архитектура и ландшафт сливаются друг с другом, чтобы создать игривое и привлекательное место, в которое хочется возвращаться.



На террасе можно отдохнуть после тяжелого дня / Фото Archdaily

Значительную часть здания изготовили заранее. Именно это позволило архитекторам сэкономить время и минимизировать расходы.