Дім на воді – проєкт та фото гостьового комплексу у Великобританії
Менша з двох будівель – це гостьовий будинок, що має окремий вхід, з кухнею, житловим приміщенням, коридором, підсобним приміщенням, санвузлом та ліжком. Більша будівля – головний житловий простір для сім'ї, він з'єднаний з будинком через скляний міст.
Ключовою особливістю дизайну є дах та його навісні карнизи, які слугують для затінення інтер'єрів влітку, пише видання Archdaily.
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Сталеву конструкцію розробили, щоб створити враження, що будинок плаває над водою. Світло, відштовхуючись від води, підкреслює підводний простір будівлі, де чорні сталеві ребра контрастують з білою підлогою.
Особливістю будинку є кімнати з майже суцільного скла / Фото Archdaily
Ландшафтний дизайн є важливою частиною концепції цього будинку і включає плавальне озеро, а також кругові маршрути навколо дому.
Іноді складається враження, що будинок стоїть на воді / Фото Archdaily
На південній стороні дайвінг-платформа простягається і переходить у майданчик, з якого можна оглянути околиці. Настил веде до подальших сходів до цегляної тераси. Архітектура та ландшафт зливаються один з одним, щоб створити грайливе і привабливе місце, у яке хочеться повертатись.
На терасі можна відпочити після важкого дня / Фото Archdaily
Значну частину будівлі виготовили заздалегідь саме це дозволило архітекторам зекономити час, та мінімізувати витрати.