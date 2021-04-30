Витончена вілла з казковим краєвидом в Алгарві є творінням студії RCR Arquitectes.

До теми Краса червоного: вишукана вілла у мексиканській Мериді

Palmares Clubhouse – це "родзинка" нового курортного комплексу Palmares Ocean Living&Golf.

Перлина біля моря / Фото Dezeen

Монументальна споруда має багато відкритих форм, що робить її гостинною до гостей.

Вілла має багато просторів для теплого спілкування / Фото Dezeen

"Простори мають свою унікальність і свої ландшафтні рамки, які разом із інтерстиціальними відкритими просторами створюють унікальний досвід. Це ідеальне місце для проведення часу", – стверджують архітектори.

Фантастичний краєвид / Фото Dezeen

Ця вілла є чудовим поєднанням унікальних форм та вдалого розташування, що подарують гостям незабутній досвід.