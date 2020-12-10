Бывший дом генерального директора McDonald's Рея Кока выставлен на продажу. О доме, где творилась история легендарного фастфуда – в материале.

Ранчо в Калифорнии, которое генеральный директор McDonald's Рэй Крок превратил в испытательную кухню для новых блюд и идей, продается за 29 миллионов долларов, передает Dwell.

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Усадьба состоит из девяти объектов, включая несколько двухъярусных домов, конференц-зал, библиотеку, испытательную кухню и тренировочный зал.

Комплекс расположен на 204 гектарах земли / Фото Dwell

Самое большое здание – это домик площадью более 1500 квадратных метров из более чем 20 спальнями, 35 ванными комнатами, коммерческой кухней, столовой на 100 человек и конференц-залом.

Для развлечений два теннисных корта, бассейн и пешеходные тропы / Фото Dwell

Рекреационные услуги, созданные Кроком для своих сотрудников, такие как пешеходные и велосипедные дорожки, шаффлборд, баскетбольные, теннисные и волейбольные площадки и игровая площадка для детей – существуют и по сей день.

В главной комнате есть большой центральный камин / Фото Dwell

Ранчо, в котором создавалась история McDonald's – это место для работы и отдыха, и будущим владельцам этого комплекса очень повезет.