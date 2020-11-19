Достроят и отреставрируют: как виглядатиме старый кампус университета Хьюстона в США – фото
Проект должны завершить до 2023 года, кампус будет состоять из трех этажей и включать особую аудиторию на крыше, рядом с мультикультурным центром, в котором нет места дискриминации или любым притеснениям.
Несмотря на архитектурную историю университета, города Хьюстона и региона, студенческий центр восстановят, чтобы развивать связи между студентами, выпускниками, преподавателями и персоналом. Об этом сообщает издание Deezen.
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Несмотря на то, что университет просил снести большинство существующего студенческого центра, проект Adjaye Associates включать свою оригинальную часовню и мемориал 10 студентам учебного корпуса офицеров запаса ВМС, погибших в авиакатастрофе в 1953 году. Наряду с овальной аудиторией на крыше также будет зеленая территория и солнечные батареи.
Кампус дополнительно отреставрируют и достроят / Фото Deezen
Визуал мультикультурного центра показывает, что он будет иметь нейтральную палитру материалов, изложенную криволинейными деревянными стенами. Ожидается, что строительство начнется на месте в 2022 году, а Adjaye Associates работать вместе с Kendall / Heaton Associates и Tellepsen.
Университет Райса
После завершения Мемориального центра Райса это будет второй корпус в Университете Райса, спроектированный обладателем Королевской золотой медали RIBA после завершения зала Андерсона Джеймсом Стерлингом в 1981 году. В прошлом году фирма Аджай завершила работу в центре современного искусства Ruby City в Сан-Антонио, штат Техас. Здание имеет угловую красную бетонную кожу, основанную на мечте ее покровительницы, меценатки Линды Пейс.
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