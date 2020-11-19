Проєкт мають завершити до 2023 року, кампус складатиметься з трьох поверхів та включатиме особливу аудиторію на даху, поряд із мультикультурним центром, у якому немає місця дискримінації чи будь-яким утискам.

Зважаючи на архітектурну історію університету, міста Х'юстона та регіону, студентський центр відновлять, щоб розвивати зв'язки між студентами, випускниками, викладачами та персоналом. Про це повідомляє видання Deezen.

Читайте також: Друге життя для турбіни авіасудна: як британець переробив частину літака на будиночок – фото

Незважаючи на те, що університет просив знести більшість існуючого студентського центру, проєкт Adjaye Associates включатиме свою оригінальну каплицю та меморіал 10 студентам навчального корпусу офіцерів запасу ВМС, які загинули в авіакатастрофі в 1953 році. Поряд з овальною аудиторією на даху також буде зелена територія та сонячні батареї.



Кампус додатково відреставрують та добудують / Фото Deezen

Візуал мультикультурного центру показує, що він матиме нейтральну палітру матеріалів, викладену криволінійними дерев'яними стінами. Очікується, що будівництво почнеться на місці в 2022 році, а Adjaye Associates працюватиме разом з Kendall/Heaton Associates та Tellepsen.

Університет Райса

Це приватний дослідницький університет в Х'юстоні , штат Техас . Університет розташований на території кампуса площею 300 акрів недалеко від Музейного кварталу Х'юстона і поруч із техаським медичним центром .

Після завершення Меморіального центру Райса це буде другий корпус в Університеті Райса, спроектований володарем Королівської золотої медалі RIBA після завершення залу Андерсона Джеймсом Стерлінгом у 1981 році. Минулого року фірма Аджає завершила роботу в центрі сучасного мистецтва Ruby City у Сан-Антоніо, штат Техас. Будівля має кутову червону бетонну шкіру, засновану на мрії її покровительки, меценатки Лінди Пейс.