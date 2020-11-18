В Великобритании, мужчина выкупил за небольшую сумму аеротурбину самолета и переделал ее в дом на колесах. Для этого ему понадобилось немало времени, однако уже следующим летом, Стив Джонс планирует испытать свое детище.

Стив Джонс – инженер, бывший техник Королевских ВВС из Ланкашира много лет мечтал о собственном доме на колесах. Еще в те времена, когда он служил, дальнемагистральные авиалайнеры Vickers VC10 стали снимать с полетов и списывать. Именно тогда Стив подумал, что было бы неплохо с авиационного двигателя сделать домик на колесах – габариты и обтекаемая форма корпуса полностью соответствуют характеристикам проекту.

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Ни друзья, ни родственники никак не могли понять зачем он ему нужен и что с этой части самолета можно сделать, но отец семейства принялся за работу. Поскольку последние годы он занимался ремонтом трейлеров и кемперов, поэтому человек точно знал, что делает.



Джонс приобрел турбину почти за бесценок / Фото Novate

Небольшая площадь внутри требовала тщательного планирования, ведь в этом миниатюрном домике должны комфортно проводить время сразу 4 человека. При этом Стиву хотелось вместить и место для отдыха, и кухню, и обеденную зону, а также спальные места для всех членов семьи.



Внутри мало места, но все детали продуманы / Фото Novate

Чтобы увеличить объем внутреннего пространства во время стоянок, Стив сделал не только окна и люк на потолке, но и откидную боковую часть, которую можно открыть и любоваться природой, наслаждаться свежим воздухом и бескрайним пространством.



Желающих приобрести такой домик было немало / Фото Novate

В ночное время гостиная легко превращается в спальню. Чтобы организовать ночлег, достаточно разложить диваны, которые при смыкании образуют двуспальная кровать для родителей, а для сыновей предусмотрены две откидные полки на втором уровне.



Летом 2021 Джонс планирует путешествие с семьей / Фото Novate

На полную реорганизацию огромного двигателя от авиалайнера Vickers VC10 Стив Джонс потратил 10 тысяч часов работы и около 5 тысяч долларов.