Норвегия – это страна, в которой можно сполна насладиться зимней сказкой. О безмолвном доме посреди заснеженных холмов – в нашем материале.

Архитектурная фирма Rever&Drage спроектировала замечательный дом под названием Zieglers Nest с видом на город Мольде и Мольдефьорд, что на западном побережье Норвегии, сообщает Dezeen.

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Высокий и тонкий дом расположен на склоне холма.

Эстетический вид дома / Фото Dezeen

Здание имеет четыре этажа. Основу дома составляет деревянный каркас и большие брусья.

Дом в сумерках / Фото Dezeen

В строительстве использовали природные материалы. Подвальный уровень, в котором есть гараж и подсобное помещение высотой в пять метров, возведен из бетона.

Просторная веранда с панорамными окнами / Фото Dezeen

Главный этаж содержит двухкомнатную гостиную с библиотекой и кухней. На верхнем этаже есть две детские спальни, из которых открывается вид на фьорд, а также ванная комната.

Дом возведен на круто наклоненной области / Фото Dezeen

Структура дома разработана с учетом высокого расположения и прекрасных окружающих пейзажей. Это уникальное и уютное место, из окон которого открывается невероятный пейзаж, которым можно сполна насладиться под пледом, с чашкой чая и книгой.