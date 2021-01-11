Дремота посреди зимы: вариация уютного дома из сруба в Норвегии – фото
Норвегия – это страна, в которой можно сполна насладиться зимней сказкой. О безмолвном доме посреди заснеженных холмов – в нашем материале.
Архитектурная фирма Rever&Drage спроектировала замечательный дом под названием Zieglers Nest с видом на город Мольде и Мольдефьорд, что на западном побережье Норвегии, сообщает Dezeen.
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Высокий и тонкий дом расположен на склоне холма.
Эстетический вид дома / Фото Dezeen
Здание имеет четыре этажа. Основу дома составляет деревянный каркас и большие брусья.
Дом в сумерках / Фото Dezeen
В строительстве использовали природные материалы. Подвальный уровень, в котором есть гараж и подсобное помещение высотой в пять метров, возведен из бетона.
Просторная веранда с панорамными окнами / Фото Dezeen
Главный этаж содержит двухкомнатную гостиную с библиотекой и кухней. На верхнем этаже есть две детские спальни, из которых открывается вид на фьорд, а также ванная комната.
Дом возведен на круто наклоненной области / Фото Dezeen
Структура дома разработана с учетом высокого расположения и прекрасных окружающих пейзажей. Это уникальное и уютное место, из окон которого открывается невероятный пейзаж, которым можно сполна насладиться под пледом, с чашкой чая и книгой.
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