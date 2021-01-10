Каждый из нас иногда мечтает о месте, где сможет спрятаться от всех забот и проблем и побыть наедине с собой. Подробнее об особом японский доме в тихом и особом месте – в нашем материале.

Хижина расположена на идиллическом острове Хоккайдо, что в Японии. Как сообщает Beautiful life, место проекта на самом деле уникально, ведь это небольшой выступ в северной части горного хребта.

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Проект разработан японской архитектурной студией LEAD.

Особая форма горной хижины / Фото Beautiful life

Дизайн сосредоточен вокруг массивной деревянной конструкции кожуха, покрытого черным шифером.

Место покоя и отдыха / Фото Beautiful life

Этот проект также имеет цель не оказывать никакого влияния на экологию. Это элегантное и плавное пространство выполнено в минималистическом стиле.

Уютное внутреннее убранство / Фото Beautiful life

Конструкция деревянной кровли построена из брусьев, соединенных клеем и подвешенных к центральному бетонному дымохода. Внешне она покрыта черным сланцем.

Невероятный пространственный дизайн хижины / Фото Beautiful life

Это замечательное место среди фантастической природной красоты создано для тихих размышлений и уютных наслаждений.