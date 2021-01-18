Куда теперь переедет Трамп: резиденции президентов США после Белого дома – фото
Подходит к концу скандальная каденция 45 президента США Дональда Трампа. Наступает момент, когда ему придется покинуть Белый дом. В какие резиденции направляются бывшие руководители одной из самых влиятельных стран мира – подробнее в нашем материале.
Руководители США по традиции поселяются вместе с семьей в Белом доме еще с 1800 года. Покидая пост, ексглавы обычно выбирают уютные и просторные дома, среди которых загородные имения и виллы, сообщает Love property.
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Ричард Никсон, имение La Casa Pacifica
Поместье расположено в Сан-Клементе, штат Калифорния. Дом на берегу океана имеет площадь 830 квадратных метров. Одиозный президент приобрел это жилье в 1969 году за примерно 1,4 миллиона долларов, что эквивалентно 10 миллионам долларов сегодня.
В имении есть 9 спален и 14 ванных комнат / Фото Town
Среди самых влиятельных гостей, побывавших здесь Фрэнк Синатра, Джон Уэйн и советский лидер Леонид Брежнев.
Рональд Рейган, дом Bel Air
Супруги Рейганов переехали сюда в 2002 году. Дом расположен престижном районе Лос-Анджелеса. Стоимость владений составляет около 6 миллионов долларов. Одной из достопримечательностей дома с 17 комнатами является библиотека, которая заполнена старинными книгами и украшена различными подарками, которые бывшие президент и первая леди получали во время путешествий по всему миру.
Дом оформлен в непритязательной стиле / Фото Love property
После смерти супругов содержание дома было выставлено на продажу на аукционе Christie's в Нью-Йорке.
Джордж Буш-старший, вилла в штате Мэн
Комплекс в Вест-Оук, в котором чета Бушей преимущественно проводила летние каникулы, стал их домом после переезда с Белого дома. Имение состоит из главного здания в гонтовом стиле, который имеет девять спален, библиотека, а также пансионат, бассейн и даже док.
Имение было в собственности семьи Буш более 100 лет / Фото Love property
Билл Клинтон, фермерский дом в Чаппакуа
Поселок Чаппакуа расположен в штате Нью-Йорк. Именно сюда после импичмента переехала семья Клинтон. Это трехэтажный сельский дом, который датируется 1889 годом и имеет пять спален и четыре ванные комнаты.
Площадь дома составляет 590 квадратных метров / Фото Love property
В 2018 году в доме вспыхнул пожар, однако он не нанес сильный ущерб и имение быстро отреставрировали.
Барак Обама, особняк в округе Колумбия
Супруги Обама потратили на этот комплекс около 8,1 миллиона долларов. Кирпичный дом состоит из восьми спален, его изюминкой является башня в средневековом стиле.
Изысканный кирпичный дом / Фото Love property
Дональд Трамп, поместье в Мар-а-Лаго
Среди многочисленной недвижимости семьи Трамп есть позолоченная квартира в пентхаусе на Манхэттене и сельское поместье в штате Нью-Йорк. Однако после инаугурации 20 января 45 президент США планирует переехать в роскошный особняк Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. Мар-а-Лаго – национальная достопримечательность с уникальной коллекцией книг и бальным залом с отделкой золотом на сумму в несколько миллионов долларов. Стены в имении украшены красным деревом английского дуба.
Уникальная собственность на барьерном острове Палм-Бич / Фото Love property
Приблизительная стоимость комплекса сейчас составляет 200 миллионов долларов.
Внутренняя отделка дома / Фото Love property
Резиденция приносит Трампу солидный доход более 15 миллионов долларов ежегодно как элитный загородный клуб.
Зал для торжеств / Фото Love property
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