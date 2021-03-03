У часи пандемії багато магазинів збанкрутували через кризу. Але є вічні бренди, які зможуть встояти перед будь-якими випробуваннями. Про новий магазин Dolce & Gabbana у Сеулі – читайте у нашому матеріалі.

Dolce & Gabbana – це бренд, який знає увесь світ. У часи пандемії у багатьох компаній, що пов'язані з модою, виникли проблеми, але італійцям вдалося не лише встояти перед новими викликами, а й думати про нові точки збуту.

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Компанія відкрила новий магазин у Сеулі. Витончена скляна коробка розташована у місті Чонгдам-Донг, що в районі Кьоннам.

Гламурна витонченість / Фото Archdaily

Нова будівля стала поєднанням любові до традицій та готовністю прийняти інновації.

Будівля манить та запрошує зайти / Фото Archdaily

Над флагманським проєктом працювало архітектурна студія Жана Нювеля. Доменіко Дольче і Стефано Габбана вже співпрацювали з нею з нагоди виставки, що відбулася в міланському Палаццо делла Раджіоне у 2009 році.

Фантастичний інтер'єр / Фото Archdaily

Легка прозорість скла та інтенсивний чорний колір стали символом абсолютної елегантності.

Новий магазин Dolce & Gabbana – це смілива відповідь бренду на сучасні виклики та готовність вражати своїх поціновувачів за будь-яких умов.