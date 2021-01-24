Манчестер – один из главных городов северной Великобритании, в котором расположен крупный морской порт. Город переполнен современными офисами, высокими сооружениями и жилыми комплексами. О новом здании, которое стало оазисом с большой количеством зелени и плюща – в нашем материале.

Шеппард Робсон завершил строительство деревянного павильона и общественного пространства в рамках успешной разработки Spinningfields в Манчестере, сообщает Archdaily.

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Площадь проекта составляет 1300 квадратных метров и занимает четыре этажа.

Зеленый и чрезвычайно свежий вид здания / Фото Archdaily

Новый комплекс расположен на площади Хартмана. В нем также предусмотрена просторная терраса на крыше и две консоли с обеих сторон здания.

Комплекс расположен в корпоративном районе / Фото Archdaily

Здание возвели на месте бывших временных баров, что стало устоявшейся и утонченной эволюцией городского пространства.

Уникальный фасад / Фото Archdaily

Пространство вокруг комплекса также окружено газонами и деревьями. В декорировании фасада использовали плющ и декоративный мох. Новое здание изрядно освежает деловой район и выгодно отличается в окружающей архитектуре.