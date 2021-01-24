Манчестер – одне з головних міст північної Великої Британії, в якому розташований великий морський порт. Місто переповнене сучасними офісами, високими спорудами та житловими комплексами. Про нову будівлю, яка стала оазисом із великої кількістю зелені та плюща – у нашому матеріалі.

Шеппард Робсон завершив будівництво дерев'яного павільйону та громадського простору в рамках успішної розробки Spinningfields у Манчестері, повідомляє Archdaily.

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Площа проєкту складає 1300 квадратних метрів та займає чотири поверхи.

Зелений та надзвичайно свіжий вигляд будівлі / Фото Archdaily

Новий комплекс розташований на площі Хартмана. У ньому також передбачена простора тераса на даху та дві консолі з обох боків будівлі.

Комплекс розташований у корпоративному районі / Фото Archdaily

Будівлю звели на місці колишніх тимчасових барів, що стало усталеною та витонченою еволюцією міського простору.

Унікальний фасад / Фото Archdaily

Простір навколо комплексу також оточений газонами та деревами. У декоруванні фасаду використали плющ та декоративний мох. Нова будівля неабияк освіжає діловий район та вигідно вирізняється у навколишній архітектурі.