Джунглі ділового Манчестера: новий багатофункціональний комплекс у Великій Британії – фото
Манчестер – одне з головних міст північної Великої Британії, в якому розташований великий морський порт. Місто переповнене сучасними офісами, високими спорудами та житловими комплексами. Про нову будівлю, яка стала оазисом із великої кількістю зелені та плюща – у нашому матеріалі.
Шеппард Робсон завершив будівництво дерев'яного павільйону та громадського простору в рамках успішної розробки Spinningfields у Манчестері, повідомляє Archdaily.
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Площа проєкту складає 1300 квадратних метрів та займає чотири поверхи.
Зелений та надзвичайно свіжий вигляд будівлі / Фото Archdaily
Новий комплекс розташований на площі Хартмана. У ньому також передбачена простора тераса на даху та дві консолі з обох боків будівлі.
Комплекс розташований у корпоративному районі / Фото Archdaily
Будівлю звели на місці колишніх тимчасових барів, що стало усталеною та витонченою еволюцією міського простору.
Унікальний фасад / Фото Archdaily
Простір навколо комплексу також оточений газонами та деревами. У декоруванні фасаду використали плющ та декоративний мох. Нова будівля неабияк освіжає діловий район та вигідно вирізняється у навколишній архітектурі.
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