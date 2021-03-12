Единение с природой: удивительный сад на крыше городского дома
Сад и лаунж на крыше дома в людном и шумном городе – это отличный способ находиться рядом с городскими удобствами и одновременно наслаждаться природой.
Источник:Сontemporist
Дизайнер проекта MYTO Despaces Мартин Бриссон и ландшафтный архитектор Роксана Миллер совместно создали сад и лаунж на крыше дома в Монреале, Канада.
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Плоская крыша дома превращена в пространство, наполненное красивыми растениями.
Площадь проекта составляет 180 квадратных метров / Фото Сontemporist
Владелец помещения желал пространства, которое можно использовать для проведения вечеринок и одновременно чтения книг, с великолепным видом на город и близлежащие районы.
Замечательный проект, который вдохновляет / Фото Сontemporist
Современный дизайн крыши имеет настил из дерева Ипе – породы, известной своей вязкостью, высокой плотностью и цветом. Набор специальных сеялок был разработан для сокрытия вентиляционного оборудования на крыше.
Невероятное пространство / Фото Сontemporist
Для безопасности невысокая защитная стенка из прозрачного стекла охватывает весь периметр. Край террасы также граничит с красочной и несколько непокорной растительностью, включая полевые цветы.
Тонкое минималистичное освещение было выбрано для освещения террасы и демонстрации растений. Ночью на открытом пространстве царит теплая, уютная и мирная атмосфера.
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