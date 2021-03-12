Сад и лаунж на крыше дома в людном и шумном городе – это отличный способ находиться рядом с городскими удобствами и одновременно наслаждаться природой.

Дизайнер проекта MYTO Despaces Мартин Бриссон и ландшафтный архитектор Роксана Миллер совместно создали сад и лаунж на крыше дома в Монреале, Канада.

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Плоская крыша дома превращена в пространство, наполненное красивыми растениями.

Площадь проекта составляет 180 квадратных метров / Фото Сontemporist

Владелец помещения желал пространства, которое можно использовать для проведения вечеринок и одновременно чтения книг, с великолепным видом на город и близлежащие районы.

Замечательный проект, который вдохновляет / Фото Сontemporist

Современный дизайн крыши имеет настил из дерева Ипе – породы, известной своей вязкостью, высокой плотностью и цветом. Набор специальных сеялок был разработан для сокрытия вентиляционного оборудования на крыше.

Невероятное пространство / Фото Сontemporist

Для безопасности невысокая защитная стенка из прозрачного стекла охватывает весь периметр. Край террасы также граничит с красочной и несколько непокорной растительностью, включая полевые цветы.

Тонкое минималистичное освещение было выбрано для освещения террасы и демонстрации растений. Ночью на открытом пространстве царит теплая, уютная и мирная атмосфера.