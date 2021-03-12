Сад та лаунж на даху дому у людному та гамірному місті - це чудовий спосіб перебувати поруч із міськими зручностями та водночас насолоджуватися природою.

Дизайнер проєкту MYTO Despaces Мартін Бріссон та ландшафтний архітектор Роксана Міллер спільно створили сад та лаунж на даху будинку в Монреалі, Канада.

Читайте також Повна інтеграція в природу: у Мексиці збудували розкішний сімейний дім, оповитий зеленню

Плоский дах будинку перетворений на простір, наповнений красивими рослинами.

Площа проєкту складає 180 квадратних метрів / Фото Сontemporist

Власник помешкання бажав простору, який можна використовувати для проведення вечірок та водночас читання книг, із чудовим видом на місто та прилеглі райони.

Чудовий проєкт, який надихає / Фото Сontemporist

Сучасний дизайн даху має настил з дерева Іпе – породи, відомої своєю в'язкістю, високою щільністю та кольором. Набір спеціальних сівалок був розроблений для приховування вентиляційного обладнання на даху.

Неймовірний простір / Фото Сontemporist

Для безпеки невисока захисна стінка з прозорого скла охоплює весь периметр. Край тераси також межує з барвистою і дещо непокірною рослинністю, включаючи польові квіти.

Тонке мінімалістичне освітлення було обрано для освітлення тераси та демонстрації рослин. Вночі на відкритому просторі панує тепла, затишна та мирна атмосфера.