Фантастика в сердце истории: как будет выглядеть новый кампус университета в Милане – фото
Милан - это город, которому благодаря моде не нужна реклама. Впрочем, уже вскоре молодые студенты будут приезжать сюда для того, чтобы посмотреть на место, где будут просто мечтать получить высшее образование. О невероятном новом кампуса в Миланском университете – читайте в материале.
Проект нового научного городка Миланского университета, который победил на международном конкурсе, является творением Carlo Ratti Associati и австралийской группы недвижимости Lendlease, сообщает ArchDaily.
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Комплекс будет иметь площадь более 19 тысяч квадратных метров, а открыть его обещают в 2025 году.
Кампус сохранил в себе частичку истории / Фото ArchDaily
Новый комплекс будет готов обслужить 23 тысячи исследователей и студентов Миланского университета. Кампус состоит из 5 кирпичных зданий, имеет большую центральную площадь с озером, а также сеть зеленых двориков и пешеходных дорожек.
Комфортное пространство и изысканная архитектура / Фото ArchDaily
Инновационные аудитории в сердце истории / Фото ArchDaily
Новый кампус с кирпичными фасадами стал данью старой постройке университета, которую спроектировал архитектор эпохи Возрождения Антонио Филарете. Комплекс переосмысливает принципы дизайна Антонио Филарете через цифровые технологии XXI века и новые подходы к преподаванию и обучению.
Место, где хочется учиться / Фото ArchDaily
"Кампус 2.0" – это сочетание истории и инноваций, в котором хочется учиться и творить будущее.
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