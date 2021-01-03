Милан - это город, которому благодаря моде не нужна реклама. Впрочем, уже вскоре молодые студенты будут приезжать сюда для того, чтобы посмотреть на место, где будут просто мечтать получить высшее образование. О невероятном новом кампуса в Миланском университете – читайте в материале.

Проект нового научного городка Миланского университета, который победил на международном конкурсе, является творением Carlo Ratti Associati и австралийской группы недвижимости Lendlease, сообщает ArchDaily.

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Комплекс будет иметь площадь более 19 тысяч квадратных метров, а открыть его обещают в 2025 году.

Кампус сохранил в себе частичку истории / Фото ArchDaily

Новый комплекс будет готов обслужить 23 тысячи исследователей и студентов Миланского университета. Кампус состоит из 5 кирпичных зданий, имеет большую центральную площадь с озером, а также сеть зеленых двориков и пешеходных дорожек.

Комфортное пространство и изысканная архитектура / Фото ArchDaily

Инновационные аудитории в сердце истории / Фото ArchDaily

Новый кампус с кирпичными фасадами стал данью старой постройке университета, которую спроектировал архитектор эпохи Возрождения Антонио Филарете. Комплекс переосмысливает принципы дизайна Антонио Филарете через цифровые технологии XXI века и новые подходы к преподаванию и обучению.

Место, где хочется учиться / Фото ArchDaily

"Кампус 2.0" – это сочетание истории и инноваций, в котором хочется учиться и творить будущее.