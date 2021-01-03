Мілан – це місто, яке завдяки моді не потребує жодної реклами. Втім, вже незабаром молоді студенти приїжджатимуть сюди для того, щоб подивитися на місце, де просто мріятимуть здобути вищу освіту. Про неймовірний новий кампус в Міланському університеті – читайте в матеріалі.

Проєкт нового наукового містечка Міланського університету, який переміг на міжнародному конкурсі, є творінням Carlo Ratti Associati та австралійської групи нерухомості Lendlease, повідомляє ArchDaily.

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Комплекс матиме площу понад 19 тисяч квадратних метрів, а відкрити його обіцяють в 2025 році.

Кампус зберіг у собі частинку історії / Фото ArchDaily

Новий комплекс буде готовий обслужити 23 тисячі дослідників та студентів Міланського університету. Кампус складається з 5 цегляних будівель, має велику центральну площу з озером, а також мережу зелених двориків та пішохідних доріжок.

Комфортний простір та вишукана архітектура / Фото ArchDaily

Інноваційні аудиторії в серці історії / Фото ArchDaily

Новий кампус з цегляними фасадами став даниною старій будівлі університету, яку спроєуктував архітектор епохи Відродження Філарете. Комплекс переосмислює принципи дизайну Філарете через цифрові технології XXI століття та нові підходи до викладання та навчання.

Місце, де хочеться вчитись / Фото ArchDaily

"Кампус 2.0" – це поєднання історії та інновацій, в якому хочеться навчатися та творити майбутнє.