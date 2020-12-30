Пікселізований офіс у Парижі: як виглядає нова штаб-квартира французької компанії – фото
Париж – це не тільки вишукані класичні будинки чи богемний Монмартр, адже у місті з'являються чудові та неповторні будівлі нового формату. Про офіс з унікальним фасадом з пікселізованою мозаїкою – у матеріалі.
Нова штаб-квартира всесвітньо відомої медіагрупи "Le Monde" зачаровує незвичним виглядом. Газета була заснована за розпорядженням Шарля де Голля у 1944 році й відтоді залишається однією із найпопулярніших медіа у Франції. Нову штаб-квартиру для компанії спроєктувала архітектурна фірма Snøhetta, передає World Architecture.
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Творці проєкту вирізнили цю будівлю з-поміж інших за допомогою нечуваного фасаду та великої громадської площі.
Будівля одягнена у напівпрозору зовнішню обшивку / Фото World Architecture
Новий офіс відкритий для паризької публіки. Він вміщає 1600 співробітників групи "Le Monde" у будинку цікавої геометричної форми на проспекті П'єр-Менде-Франс.
Вигнута будівля / Фото World Architecture
Будівля площею понад 2 тисячі квадратних метрів відома своєю новою сміливою площею та напівпрозорою зовнішньою обшивкою. Офіс створює зв'язок між співробітниками, які працюють в офісі, та площею зовні.
Чарівна будівля в оточені чайок / Фото World Architecture
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