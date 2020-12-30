Париж – це не тільки вишукані класичні будинки чи богемний Монмартр, адже у місті з'являються чудові та неповторні будівлі нового формату. Про офіс з унікальним фасадом з пікселізованою мозаїкою – у матеріалі.

Нова штаб-квартира всесвітньо відомої медіагрупи "Le Monde" зачаровує незвичним виглядом. Газета була заснована за розпорядженням Шарля де Голля у 1944 році й відтоді залишається однією із найпопулярніших медіа у Франції. Нову штаб-квартиру для компанії спроєктувала архітектурна фірма Snøhetta, передає World Architecture.

Читайте також Дивовижне перетворення: як занедбана промислова будівля стала затишним офісом

Творці проєкту вирізнили цю будівлю з-поміж інших за допомогою нечуваного фасаду та великої громадської площі.

Будівля одягнена у напівпрозору зовнішню обшивку / Фото World Architecture

Новий офіс відкритий для паризької публіки. Він вміщає 1600 співробітників групи "Le Monde" у будинку цікавої геометричної форми на проспекті П'єр-Менде-Франс.

Вигнута будівля / Фото World Architecture

Будівля площею понад 2 тисячі квадратних метрів відома своєю новою сміливою площею та напівпрозорою зовнішньою обшивкою. Офіс створює зв'язок між співробітниками, які працюють в офісі, та площею зовні.

Чарівна будівля в оточені чайок / Фото World Architecture

Це світлий, просторий робочий простір з найкращими умовами та спеціальними приміщеннями для кожної редакції. Такі важливі речі гарантують, що кореспонденти зможуть і надалі продовжувати створювати якісний журналістський контент на всіх платформах та у всіх форматах як сьогодні, так і в майбутньому.