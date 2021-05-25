В стилистике магазина отмечены популярные харьковские художники и изобретатели. Посетители смогут окунуться в альтернативную реальность фантастического мира. Сочетание ретроспективы и полупридуманный мир воплотились в магазине с невероятной атмосферой.
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Среди изюминок супермаркета – артобъекты, которые отмечают выдающихся харьковчан: Льва Кононова, основателя картинг-школы, и Владимира Никитина, гоночная машина которого вошла в историю автомобильного строительства.
Удивительное место / Фото MMR
Дизель-панк - это ретро футуристический стиль научной фантастики, подобный стимпанку или киберпанку.
Волшебная атмосфера / Фото MMR
Фантастический стиль сочетает в себе эстетику дизельной технологии межвоенного периода до 1950-х годов с ретро футуристическими технологиями.
Пространство приятных покупок / Фото MMR
Фантастическая альтернативная реальность магазина также является заслугой известных харьковских художников: здесь есть граффити Гамлета Зинковского и маска Боба Бассета.
Зона кафе / Фото MMR
Среди нововведений супермаркета можно выделить новый отдел – дегустационное пространство.
Шикарный дизайн / Фото MMR
Здесь планируют проводить мастер-классы для детей и взрослых, среди приглашенных гостей будут выбирать лучших шеф-поваров Украины.