В стилистике магазина отмечены популярные харьковские художники и изобретатели. Посетители смогут окунуться в альтернативную реальность фантастического мира. Сочетание ретроспективы и полупридуманный мир воплотились в магазине с невероятной атмосферой.

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Среди изюминок супермаркета – артобъекты, которые отмечают выдающихся харьковчан: Льва Кононова, основателя картинг-школы, и Владимира Никитина, гоночная машина которого вошла в историю автомобильного строительства.

Удивительное место / Фото MMR

Дизель-панк - это ретро футуристический стиль научной фантастики, подобный стимпанку или киберпанку.



Волшебная атмосфера / Фото MMR

Фантастический стиль сочетает в себе эстетику дизельной технологии межвоенного периода до 1950-х годов с ретро футуристическими технологиями.



Пространство приятных покупок / Фото MMR

Фантастическая альтернативная реальность магазина также является заслугой известных харьковских художников: здесь есть граффити Гамлета Зинковского и маска Боба Бассета.

Зона кафе / Фото MMR

Среди нововведений супермаркета можно выделить новый отдел – дегустационное пространство.



Шикарный дизайн / Фото MMR

Здесь планируют проводить мастер-классы для детей и взрослых, среди приглашенных гостей будут выбирать лучших шеф-поваров Украины.