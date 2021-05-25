У стилістиці магазину відзначені популярні харківські митці та винахідники. Відвідувачі зможуть зануритися в альтернативну реальність фантастичного світу. Поєднання ретроспективи та напіввигаданий світ втілилися у магазині із неймовірною атмосферою.
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Серед родзинок супермаркету – артоб’єкти, які відзначають визначних харків’ян: Лева Кононова, засновника картинг-школи, та Володимира Нікітіна, перегонова машина якого увійшла в історію автомобільного будівництва.
Дивовижне місце / Фото MMR
Дизель-панк – це ретро футуристичний стиль наукової фантастики, подібний до стимпанку чи кіберпанку.
Чарівна атмосфера / Фото MMR
Фантастичний стиль поєднує у собі естетику дизельної технології міжвоєнного періоду до 1950-х років із ретро футуристичними технологіями.
Простір приємних покупок / Фото MMR
Фантастична альтернативна реальність магазину також є заслугою відомих харківських митців: тут є графіті Гамлета Зінковського й маска Боба Бассета.
Зона кафе / Фото MMR
Серед нововведень супермаркету можна виділити новий відділ ― дегустаційний простір.
Шикарний дизайн / Фото MMR
Тут планують проводити майстер-класи для дітей і дорослих, серед запрошених гостей будуть обирати найкращих шеф-кухарів України.