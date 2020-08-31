Недавно в Киеве состоялся архитектурный фестиваль "PROSTONEBA". На ВДНХ собрались крупнейшие девелоперские и архитектурные компании Украины. Речь шла о коллаборации фирм и смене трендов в архитектуре. Больше о ежегодном фестивале – читайте в материале.

Представители компании LEV Development также приняли участие в архитектурном фестивале PROSTONEBA, сообщает Дом24.

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В этом году не только известные архитекторы, но и девелоперы имели возможность поделиться своими историями успеха и видением будущего сферы недвижимости.



Программа была достаточно насыщенной / Фото PROSTONEBA

На фестивале открыли арт-площадку с архитектурными работами, лекторий и лаунж-зону для непринужденного общения.

Фестиваль позволяет строить очень качественную, неформальную площадку для коммуникации между архитекторами, а в этом году и между девелоперами,

– рассказал Марко Савицкий, основатель фирмы Savytskyy Design.



Фестиваль собрал людей из разных сфер / Фото LEV Development

Счастливый архитектурный брак

По словам спикеров, главная цель фестиваля – развивать креативную сферу недвижимости в Украине.

По словам соучредителя девелоперской компании LEV Development Александра Островского, мировые архитектурные тенденции меняются очень быстро, поэтому украинским мастерам стоит объединяться.



Каждый девелопер рассказывал и о своем опыте / Фото LEV Development

Именно это креативное сообщество должно их создавать (стандарты строительства), генерировать и потом пытаться воплотить,

– рассказывает Александр Островский.

Руководитель киевского отдела продаж LEV Development Василий Варга рассказывал о коллаборации девелоперов, архитекторов и гостиничных операторов в строительстве инвестиционных продуктов. Мировые тренды, перспективы и международный опыт.

Возможность пообщаться



Представители компании LEV Development представили свое видение развития сферы недвижимости / Фото LEV Development

Увидеть воочию успешные проекты от ведущих девелоперов мог каждый желающий, ведь вход абсолютно бесплатный.

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Этой возможностью воспользовалась жительница Львова Наталья, которая приехала в Киев за полезной информацией, а также спросить об условиях покупки собственного жилья.