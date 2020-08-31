Нещодавно у Києві відбувся архітектурний фестиваль "PROSTONEBA". На ВДНГ зібрались найбільші девелоперські та архітектурні компанії України. Йшлося про колаборацію фірм та зміну трендів у архітектурі. Більше про щорічний фестиваль – читайте в матеріалі.

Представники компанії LEV Development також взяли участь у архітектурному фестивалі PROSTONEBA, повідомляє Дім24.

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В цьому році не лише відомі архітектори, але й девелопери мали змогу поділитися своїми історіями успіху та баченням майбутнього сфери нерухомості.



Програма була доволі насиченою / Фото PROSTONEBA

На фестивалі відкрили арт-майданчик з архітектурними роботами, лекторій та лаунж-зона для невимушеного спілкування.

Фестиваль дозволяє будувати дуже якісний, неформальний майданчик для комунікації між архітекторами, а в цьому році і між девелоперами,

– розповів Марко Савицький, засновник фірми Savytskyy Design.



Фестиваль зібрав людей з різних сфер / Фото LEV Development

Щасливий архітектурний шлюб

За словами спікерів, головна мета фестивалю – розвивати креативну сферу нерухомості в Україні.

За словами співзасновника девелоперської компанії LEV Development Олександра Островського, світові архітектурні тенденції змінюються дуже швидко, тому українським майстрам варто об'єднуватись.



Кожен девелопер розповідав і про свій досвід / Фото LEV Development

Саме ця креативна спільнота повинна їх створювати (стандарти будівництва), генерувати і потім намагатися втілити,

– розповідає Олександр Островський.

Керівник київського відділу продажу LEV Development Василь Варга розповідав про колаборацію девелоперів, архітекторів та готельних операторів в будівництві інвестиційних продуктів. Світові тренди, перспективи та міжнародний досвід.

Можливість поспілкуватись



Представники компанії LEV Development представили свою візію розвитку сфери нерухомості / Фото LEV Development

Побачити на власні очі успішні проєкти від провідних девелоперів міг кожен охочий, адже вхід абсолютно безкоштовний.

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Цією можливістю скористалась мешканка Львова Наталія, яка приїхала до Києва за корисною інформацією, а також, щоб дізнатися про умови купівлі власного помешкання.