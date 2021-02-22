Филигранный фасад со сказочными окнами: новый дизайн отеля в Денвере – фото
В США обнародовали планы строительства отеля, усеянного необычными и особенными оконными проемами. Дизайн сооружения напоминает кору дерева.
Источник:Dezeen
Американский архитектурный офис Studio Gang обнародовал проект Populus. Это отель с белым фасадом в центре Денвера.
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Отель будет иметь размер в 12, 5 тисяч квадратных метров. Из его окон в виде гребешков открывается вид на город и Скалистые горы.
Отель будет построен на угловом участке в центре Денвера / Фото Dezeen
Главной изюминкой дизайна комплекса являются окна. Они имеют до двух метров в высоту и удивляют фестончатыми формами. Окна различаются по размеру в зависимости от креплений: в общих помещениях или частных комнат.
Окна разработаны таким образом с экологической целью. Их внешние вытяжки тянутся наружу в соответствии с положением солнца, чтобы их помещения получили максимальную тень.
Интересный фасад здания / Фото Dezeen
В проекте также предусмотрено сооружение зеленой крыши на вершине отеля. Это будет место для общения на высоте для гостей, а также предлагается новая среда для местной дикой природы.
Из окон открывается впечатляющий вид на соседние достопримечательности, такие как Парк Общественного центра и Капитолий штата.
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