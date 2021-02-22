У США оприлюднили плани будівництва готелю, усіяного незвичними та особливими віконними отворами. Дизайн споруди нагадує кору дерева.

Американський архітектурний офіс Studio Gang оприлюднив проєкт Populus. Це готель з білим фасадом в центрі Денвера.

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Готель матиме розмір у 12,5 тисяч квадратних метрів. З його вікон у вигляді гребінців відкривається вид на місто та Скелясті гори.

Готель буде побудований на кутовій ділянці в центрі Денвера / Фото Dezeen

Головною родзинкою дизайну комплексу є вікна. Вони мають до двох метрів у висоту та дивують фестончастими формами. Вікна різняться за розміром залежно від кріплень: до загальних приміщень чи приватних кімнат.

Вікна розроблені таким чином з екологічною метою. Їхні зовнішні витяжки тягнуться назовні відповідно до положення сонця, щоб їхні приміщення отримали максимальну тінь.

Цікавий фасад споруди / Фото Dezeen

У проєкті також передбачено спорудження зеленого даху на вершині готелю. Це буде місце для спілкування на висоті для гостей, а також пропонується нове середовище для місцевої дикої природи.

З вікон відкривається вражаючий вид на сусідні визначні пам'ятки, такі як Парк Громадського центру та Капітолій штату.