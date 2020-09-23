Рядом с американским городом Чарльстон, что в штате Южная Каролина, на продажу выставлен один самых уникальных особняков во всем мире. Шаровидный дом, который назвали "Глазом бури" – расположенный на острове Салливана всего в 300 метрах от пляжа. Здание было спроектировано для противостояния смертоносным ураганам. Больше о доме – читайте в материале.

Сегодня дом продается за почти 5 миллионов долларов, сообщает Make it.

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Здание считается бенефисом работ Джорджа Пола, дизайнера и строителя купольных конструкций, который свел этот особняк для своих родителей после того, как они остались без своего дома во время урагана Гюго в 1989 году.



На задней стене дом имеет больше отверстий / Фото Make it

Построенный в 1992 году, дом огражден белой оболочкой, и не имеет крыши из-за своей шарообразной формы, окна в особняке также имеют овальную форму. Общая площадь здания – 330 квадратных метров.



Именно благодаря своей форме и огромного веса дом способен выдерживать сильные штормы и даже ураганы / Фото Make it

Дизайн интерьера, вдохновленный изгибами раковин, найденных на пляже,

– объясняет разработчик.

"Глаз бури" изготовлено из бетона и стали и весит сооружение примерно 650 тонн. В доме есть спальни, гостиная, ванная комната, кухня, лифт и даже гараж.

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Смотрите больше фото дома, который способен выдержать ураган: