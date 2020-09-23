Поряд з американським містом Чарльстон, що у штаті Південна Кароліна, на продаж виставлений один найбільш унікальних особняків в усьому світі. Кулеподібний будинок, який назвали "Оком бурі", розташований на острові Саллівана всього за 300 метрів від пляжу. Він був спроєктований для протистояння смертоносним ураганам. Більше про будинок – читайте в матеріалі.

Сьогодні будинок продається за майже 5 мільйонів доларів, повідомляє Make it.

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Будівля вважається бенефісом робіт Джорджа Пола, дизайнера і будівельника склепінчастих конструкцій, який звів цей особняк для своїх батьків після того, як вони свій будинок під час урагану Гюго у 1989 році.



На задній стіні будинок має більше отворів / Фото Make it

Побудований у 1992 році, будинок огороджений білою оболонкою, та немає даху через свою кулясту форму, вікна в особняку також мають овальну форму. Загальна площа споруди – 330 метрів квадратних.



Саме завдяки своїй формі та вазі будинок здатен витримувати сильні шторми та навіть урагани / Фото Make it

Дизайн інтер'єру, натхненний вигинами раковин, знайдених на пляжі,

– пояснює розробник.

"Око бурі" виготовлене з бетону та сталі та важить приблизно 650 тонн. В будинку є спальні, вітальня, ванна кімната, кухня, ліфт та навіть гараж.

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