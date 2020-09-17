Архитектурная фирма ARO спроектировала офис для вьетнамской строительной компании. Помещение получило каскадную крышу в виде клавиш пианино. Блоки белого цвета наполнены зеленью, а интерьер выполнен в темных тонах для контраста. Больше о необычном офисе – читайте в материале.

Офис будет выполнять функцию точки продажи квартир в районе Вой-Ланг Гианг, что в северо-восточной части Вьетнама, сообщает Archdaily.

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Компания надеется, что такой необычный офис будет побуждать посетителей активнее покупать жилье, ведь места продажи имеют большое влияние на психологию инвесторов.



Проектировщики заложили в офис философию строительной компании / Фото Archdaily

Основной фасад здания является восточным, и солнечный свет здесь обычно утром. Форма помещения перекликается с горным пейзажем этого региона. Именно горы повлияли на внешний вид офиса, где крыша состоит из каскадов белых прямоугольников, в которые посадили растения.



Основной фасад обращен в восточную сторону / Фото Archdaily

По словам проектировщиков, днем "коробки" будут создавать форму холмов, а вечером в сочетании со светом напоминать образы облаков.



Черный мрамор – основной материал, который использовали для облицовки интерьера / Фото Archdaily

Интерьер просматривается через стеклянный фасад, поэтому стойку регистрации видно снаружи. Стеклянные двери разделили пространство для обеспечения естественной вентиляции.

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Потолок, столы и рабочие поверхности здесь тоже белого цвета, а остальной интерьер выполнен в темных тонах, для обеспечения контраста.

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