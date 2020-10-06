В форме треугольника: в Аргентине начали строительство большого офисного небоскреба – фото
Известная архитектурная компания Foster + Partners начали строительство новой 35-этажной офисной башни в Буэнос-Айресе. Здание имеет форму большого треугольника и может стать одним из самых выдающихся небоскребов всей Аргентины. Больше о небоскребе – читайте в материале.
Новый проект называется Avenida Cordoba 120, сообщает Archdaily.
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Здание расположено между центром города и главной гаванью столицы Аргентины. Треугольная форма сооружения ориентирована именно на центр города и реку Рио-де-ла-Плата.
Несмотря на форму треугольника, разработчики решили избежать острых граней / Фото Archdaily
На территории рядом с небоскребом создадут общественный парк. Также зеленые зоны разместят на некоторых этажах самого сооружения – это будут открытые пространства для неформальных встреч.
Наряду с зелеными зонами также обустроят рестораны / Фото Archdaily
Имея около двадцати различных вариантов плана, офисная башня спроектирована с четырьмя основными напольными плитами.
Так будет выглядеть зона для работы / Фото Archdaily
Каркас будет сделан из дерева, бетонного покрытия и полированных материалов из нержавеющей стали. Фасад здания разработан по принципу "рамки для картины", которая исключает перегрев помещения.
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Внутри постоянно сохраняется комфортная температура / Фото Archdaily
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