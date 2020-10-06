Відома архітектурна компанія Foster + Partners розпочали будівництво нової 35-поверхової офісної вежі в Буенос-Айресі. Будівля має форму великого трикутника та може стати одним з найвизначніших хмарочосів усієї Аргентини. Більше про хмарочос – читайте в матеріалі.

Новий проєкт має назву Avenida Cordoba 120, повідомляє Archdaily.

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Будівля розташована між центром міста та головною гаванню столиці Аргентини. Трикутна форма споруди орієнтована саме на центр міста та річку Ріо-де-ла-Плата.



Попри форму трикутника, розробники вирішили уникнути гострих граней / Фото Archdaily

На території поряд з хмарочосом створять громадський парк. Також зелені зони розмістять на деяких поверхах самої споруди – це будуть відкриті простори для неформальних зустрічей.



Поряд із зеленими зонами також облаштують ресторани / Фото Archdaily

Маючи до двадцяти різних варіантів плану, офісна вежа спроєктована з чотирма основними підлоговими плитами.



Так виглядатиме зона для роботи / Фото Archdaily

Каркас буде зроблений з дерева, бетонного покриття та полірованих матеріалів з нержавіючої сталі. Фасад будівлі розроблений за принципом "рамки для картини", яка унеможливлює перегрів приміщення.

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Всередині постійно зберігається комфортна температура / Фото Archdaily