У формі трикутника: в Аргентині почали будівництво великого офісного хмарочосу – фото
Відома архітектурна компанія Foster + Partners розпочали будівництво нової 35-поверхової офісної вежі в Буенос-Айресі. Будівля має форму великого трикутника та може стати одним з найвизначніших хмарочосів усієї Аргентини. Більше про хмарочос – читайте в матеріалі.
Новий проєкт має назву Avenida Cordoba 120, повідомляє Archdaily.
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Будівля розташована між центром міста та головною гаванню столиці Аргентини. Трикутна форма споруди орієнтована саме на центр міста та річку Ріо-де-ла-Плата.
Попри форму трикутника, розробники вирішили уникнути гострих граней / Фото Archdaily
На території поряд з хмарочосом створять громадський парк. Також зелені зони розмістять на деяких поверхах самої споруди – це будуть відкриті простори для неформальних зустрічей.
Поряд із зеленими зонами також облаштують ресторани / Фото Archdaily
Маючи до двадцяти різних варіантів плану, офісна вежа спроєктована з чотирма основними підлоговими плитами.
Так виглядатиме зона для роботи / Фото Archdaily
Каркас буде зроблений з дерева, бетонного покриття та полірованих матеріалів з нержавіючої сталі. Фасад будівлі розроблений за принципом "рамки для картини", яка унеможливлює перегрів приміщення.
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Всередині постійно зберігається комфортна температура / Фото Archdaily
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