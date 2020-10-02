Датский архитектурная студия 3XN показала свой проект офисного комплекса на Финсбери-авеню, в центральной части Лондона. Комплекс будет состоять из 35-этажного и 20-этажного зданий. Помещение станут экологическими и будут иметь стильный дизайн. Больше об офисных небоскребах в центре Лондона – читайте в материале.

Обе башни построят на месте старых офисных зданий, сообщает Dezeen.

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Небоскребы планируют соединить 12-этажным подиумом, с огромным количеством зеленых насаждений.



Здания будут соединены между собой / Фото Dezeen

Кампус предлагает фантастический спектр удобств, выдающиеся общественные площади, а также рабочие места, розничную торговлю и рестораны,

– рассказывают разработчики.

Внешне дома на Финсбери-авеню иметь фасады с треугольными узорами, изготовленными из сочетания стекла разного цвета.

Также разработчики работают над тем, чтобы сделать здания как можно углеродно нейтральным. В частности, некоторые элементы зданий будут использоваться повторно.



У офисов создадут современное общественное пространство / Фото Dezeen

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К тому же, структура фасада поможет избежать перегрева или переохлаждения здания, а также сократит потребление электроэнергии.