Иметь свой замок во Франции мечтал каждый, кто читал "Трех мушкетеров". О небольшом поместье в Бретани, которое вобрало в себя дух времени – читайте в материале.

Замечательный французский замок 18-го века расположен неподалеку от основной автомагистрали у ключевых районов Бретани, всего в 20 км от Сен-Брие и предлагает легкий доступ к побережью вокруг залива Сен-Брие, сообщает Prestige Property.

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Дом, который имеет 600 квадратных метров, стоит в красивом ландшафтном парке площадью 15 гектаров.

Ландшафт возле дома опрятный и ухоженный / Фото Prestige Property

Главный дом имеет множество волшебных комнат, просторную столовую, зал для завтраков, гостиную и прекрасную оранжерею. В общем дом насчитывает 9 спален.

Уютная библиотека / Фото Prestige Property

Интерьер комнат подобран со вкусом / Фото Prestige Property

Кроме фантастической истории и уютного отдыха для семьи дом предлагает неплохие перспективы для бизнеса. Несколько спален уже сдавались на Airbnb, а большой зал, который вмещает до 300 человек, делает замок привлекательным ля молодоженов, которые хотят отпраздновать свадьбу.

Место семейных ужинов / Фото Prestige Property

Кроме того, на территории есть здания, которые можно переоборудовать под офис или небольшие домики для аренды.

Старые постройки можно переоборудовать на любой вкус / Prestige Property

Замок в Бретани – отличный вариант для тех, кто устал от тяжелых городских гонок и хочет насладиться спокойной и размеренной жизнью.