Будинки у лісі володіють своєю магічною аурою. Втім, інколи власники додають будинку казковості власними силами. Про дивовижний дім у лісах Вермонту, який шукає нових власників – у матеріалі.

Дивовижний дім у стилі "Хоббіта" чи "Володаря кілець" розташований на великій ділянці площею 45 арів. Його ціна стартує від 220 тисяч доларів, передає New York Post.

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Цей незвичний та унікальний будинок посеред лісу у Вермонті справляє неабияке враження.

Чудо-дім / Фото New York Post

Помешкання спроєктовано у 90-х роках Бобом Шаппелем, де він сам прожив більшу частину життя. Будинок прикрашають середньовічні куполи та ліпнина.

Будинок Хоббіта / Фото New York Post

Дім, оточений соснами, всередині та зовні покритий сумішшю грязі та цементу.

Посеред лісу / Фото New York Post

Це казковий будинок з кількома відкритими кімнатами, мансардними вікнами, величезною дерев'яною ванною, старовинним обіднім столом та чудовим узголів'ям вишневого ліжка, грубо обтесаними гранітними підлогою та стінами.

Життя в казці – саме це чекатиме нового власника цього чудового будиночку.