Мати свій замок у Франції мріяв кожен, хто читав "Трьох мушкетерів". Про невелике помістя біля Бретані, яке увібрало в себе дух часу – читайте у матеріалі.

Чудовий французький замок 18-го століття розташований неподалік від основної автомагістралі до ключових районів Бретані, лише за 20 км від Сен-Бріє і пропонує легкий доступ до узбережжя навколо затоки Сен-Бріє, повідомляє Prestige Property.

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Будинок, який має 600 квадратних метрів, стоїть у красивому ландшафтному парку площею у 15 гектарів.

Ландшафт біля будинку охайний та доглянутий / Фото Prestige Property

Головний будинок має безліч чарівних кімнат, простору їдальню, зал для сніданків, вітальню та чудову оранжерею. Загалом будинок налічує 9 спалень.

Затишна бібліотека / Фото Prestige Property

Інтер'єр кімнат підібраний зі смаком / Фото Prestige Property

Окрім фантастичної історії та затишного відпочинку для сім'ї будинок пропонує непогані перспективи для бізнесу. Декілька спалень вже здавалися на Airbnb, а велика зала, яка вміщає до 300 осіб, робить замок привабливим ля молодять, які хочуть відсвяткувати весілля.

Місце сімейних вечерь / Фото Prestige Property

Крім того, на території ще є будівлі, які можна переобладнати під офіс або невеликі будиночки для оренди.

Старі будівлі можна переобладнати на будь-який смак / Prestige Property

Замок у Бретані – чудовий варіант для тих, хто втомився від важких міських гонок та хоче насолодитися спокійним та розміреним життям.