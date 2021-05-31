В столице Швеции ведущий архитектор Дэвид Лукофський создал яркий, компактный дизайн квартиры начала прошлого века. Комфортные апартаменты имеют сияющие акценты – ниши, которые удачно использовали при планировании пространства.

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Площадь апартаментов всего 80 квадратных метров, но благодаря архитектурным хитрости здесь возникло оптимизированное и максимально удобное пространство.

Яркие акценты / Фото Archdaily

Главная особенность ремонта – длинный столовый гарнитур с местом для отдыха.



Милое место для отдыха / Фото Archdaily

Все встроенные стены содержат хранилища для хранения и практические функции.



Стильные детали / Фото Archdaily

Столовый гарнитур длиной 7 метров расположен в большой многофункциональной комнате, которую сформировали из двух комнат. Стена на кухне становится игривой композицией с глубиной и вариациями, добавляя пространству ярких красок.