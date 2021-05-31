У столиці Швеції провідний архітектор Девід Лукофський створив яскравий, компактний дизайн квартири початку минулого століття. Комфортні апартаменти мають сяючі акценти – ніші, які вдало використали при плануванні простору.

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Площа апартаментів всього 80 квадратних метрів, але завдяки архітектурним хитрощам тут виник оптимізований та максимально зручний простір.

Яскраві акценти / Фото Archdaily

Головна особливість ремонту – довга кухонна стіна із місцем для відпочинку.



Миле місце для відпочинку / Фото Archdaily

Всі вбудовані стіни містять сховища для зберігання та практичні функції.



Стильні деталі / Фото Archdaily

Кухонна стіна довжиною 7 метрів розташована у великій багатофункціональній кімнаті, яку сформували із двох кімнат. Стіна на кухні стає грайливою композицією з глибиною та варіаціями, додаючи простору яскравих барв.