В районе Гайд-парк французский архитектор Мануэль Готранд свел комплекс, состоящий из девяти тематических частей. Каждый блок имеет свою собственную идентичность с разным стилем и характером.

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Веселая и яркая архитектура значительно оживила район и добавила красок в пространство.



Яркий комплекс / Фото Elle Decor

Дома покрыты металлическими и цветными панелями. Благодаря большим окнам жители могут насладиться природой в городе. Рядом с жилым комплексом расположен просторный сад.



Особенный дизайн здания / Фото Elle Decor

В апартаментах есть уютная терраса голубого и белого цвета. Каждая часть комплекса имеет различную форму, цвет и дизайн. Новое жилое пространство стало отличными примером архитектуры будущего.