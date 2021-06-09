У районі Гайд-парк французький архітектор Мануель Готранд звів комплекс, який складається із дев’яти тематичних частин. Кожен блок має свою власну ідентичність із різним стилем та характером.

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Весела та яскрава архітектура значно оживила район та додала барв у простір.



Яскравий комплекс / Фото Elle Decor

Будинки покриті металевими та кольоровими панелями. Завдяки великим вікнам мешканці можуть насолодитися природою в місті. Поруч із житловим комплексом розташований просторий сад.



Особливий дизайн будівлі / Фото Elle Decor

У апартаментах є затишна тераса блакитного та білого кольору. Кожна частина комплексу має різну форму, колір та дизайн. Новий житловий простір став відмінними прикладом архітектури майбутнього.