Футуристическая архитектура: тематический жилой комплекс в Амстердаме

В одном из районов Амстердама спроектировали жилой дом в футуристическом стиле. Комплекс из девяти зданий имеет яркий вид и построен вокруг пышного сада.
В районе Гайд-парк французский архитектор Мануэль Готранд свел комплекс, состоящий из девяти тематических частей. Каждый блок имеет свою собственную идентичность с разным стилем и характером.
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Веселая и яркая архитектура значительно оживила район и добавила красок в пространство.
Яркий комплекс / Фото Elle Decor
Дома покрыты металлическими и цветными панелями. Благодаря большим окнам жители могут насладиться природой в городе. Рядом с жилым комплексом расположен просторный сад.
Особенный дизайн здания / Фото Elle Decor
В апартаментах есть уютная терраса голубого и белого цвета. Каждая часть комплекса имеет различную форму, цвет и дизайн. Новое жилое пространство стало отличными примером архитектуры будущего.