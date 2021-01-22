Лондон – один из самых богатых и красивых городов мира. В нем сосредоточено немало исторических зданий и памятников, однако урбанизация и развитие города продолжается, и новая смотровая башня – замечательное тому подтверждение. О новейшем культурном центре города, который будет принимать множество образовательных программ – в нашем материале.

Удивительная башня далжна возвышаться на уровне 305 метров над землей. Создателем здания, которое получило название "The Tulip", является архитектурная фирма с многолетним стажем Foster+Partners, информирует My modern met.

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Башня может стать самым высоким зданием в городе. На ней будут выведены застекленные уровни наблюдения.

Башня в форме тюльпана / Фото My modern met

Экономическая стоимость сооружения оценивается в 1 миллиард фунтов стерлингов.

1 фунт = 1, 37 долара

Вид на город с новой башней / Фото My modern met

В новейшем комплексе также планируется открыть несколько пространств для развития и обучения. Должны быть созданы общественные группы для доступа в учебные заведения в "классах на небе".

Культурный аттракцион может стать Меккой для туристов и жителей города / Фото My modern met

У основания здания планируют построить парк, а на крыше будет открыта общедоступная терраса с баром. Также команда разработчиков пообещала ограничить билеты в часы пик, чтобы избежать давки и ввести жесткие меры безопасности.

С башни открывается чудесный пейзаж на Лондон / Фото My modern met

Стоит отметить, что у нового проекта немало критиков. Они утверждают, что конструкция нарушает лондонские нормы планирования, и новое здание может прервать радиолокационные системы аэропорта.