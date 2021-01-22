Лондон – одне із найбагатших та найкрасивіших міст світу. У ньому зосереджено чимало історичних будівель та пам'яток, проте урбанізація та розвиток міста триває досі, і нова оглядова вежа – чудове тому підтвердження. Про новітній культурний центр міста, який прийматиме безліч освітніх програм – у нашому матеріалі.

Дивовижна вежа має височіти на рівні 305 метрів над землею. Творцем будівлі, котра отримала назву "The Tulip", є архітектурна фірма із багаторічним стажем Foster+Partners, інформує My modern met.

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Вежа може стати найвищою будівлею в місті. На ній будуть виведені засклені рівні спостереження.

Вежа у формі тюльпана / Фото My modern met

Економічна вартість споруди оцінюється в 1 мільярд фунтів стерлінгів.

1 фунт = 1, 37 долара

Вид на місто із новою вежею / Фото My modern met

У новітньому комплексі також планують відкрити кілька просторів для розвитку та навчання. Мають бути утворені громадські групи для доступу до навчальних закладів у "класах на небі".

Культурний атракціон може стати меккою для туристів та жителів міста / Фото My modern met

Біля основи будівлі планують побудувати парк, а на даху буде відкрита загальнодоступна тераса з баром. Також команда розробників пообіцяла обмежити квитки в години пік, щоб уникнути тисняви та ввести жорсткі заходи безпеки.

З вежі відкривається чудесний пейзаж на Лондон / Фото My modern met

Варто зазначити, що у нового проєкту є чимало критиків. Вони стверджують, що конструкція порушує лондонські норми планування, і що нова будівля може перервати радіолокаційні системи аеропорту.