Шэньчжэнь - это современный высокоразвитый город, который является центром иностранных инвестиций Китая. Неудивительно, что именно ту т появляются самые удивительные небоскребы мира. О многофункциональном комплексе, который будет иметь удивительный вид и минимум вредных выбросов в атмосферу – подробнее в материале.

Компания Zaha Hadid Architects разработала проект на строительство уникальных башен, которые поднимаются на высоту почти 400 метров, информирует Archdaily.

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Архитектура башен будет соединяться с соседним парком и площадями, простираясь вверх между двумя башнями.

Сказочный вид нового комплекса / Фото Archdaily

Новый комплекс получил краткое название "C" и станет центром объединения городского ландшафта. Для этого расширили сеть метро Шэньчжэнь и объединили ступенчатый подиум с соседним парком, чтобы в конце создать новое единое общественное пространство.

Величество башен С / Фото Archdaily

В центре здания будут размещены учреждения культуры и отдыха. Всего в многофункциональном комплексе планируется разместить офисные помещения, магазины и кафе, гостиница, конференц-центр и культурные объекты с выставочными галереями. Также в комплексе предусмотрено несколько этажей с апартаментами.

Новое здание станет важным экономическим центром / Фото Archdaily

Архитекторы также учли экологичность здания. К примеру, экологический контроль в помещениях будет регулироваться в режиме реального времени, чтоб уменьшить потребление энергии. Также предусмотрена переработка сточных вод, установка системы для очистки воздуха и солнечных батарей.

Город-башня, в котором будет абсолютно все / Фото Archdaily

Проект небоскреба – это взгляд в наше ближайшее будущее, где в одном здании будет абсолютно все. Башни готовы принимать 30 тысяч работников и посетителей ежедневно, а впечатляющий вид здания предсказывает ему феерическое будущее.