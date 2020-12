Довольно часто в фильмах о будущем особое внимание привлекает необычная архитектура. О домах, которые уже ворвались в нашу реальность из будущего – в материале.

Портал Architectures Style нашел самые смелые проекты, которые вскоре станут реальностью. Созданные талантливыми архитекторами, эти дома расположены в наиболее немыслимых местах на планете.

"House on the Flight of Birds"

"House on the Flight of Birds" / Фото Architectures Style

Этот дом расположен на севере острова Святого Михаила в Португалии. Вся конструкция продумана до деталей, поскольку на этой территории сельскохозяйственных угодий часто дует сильный ветер и падают ливни.

В здании предусмотрен внутренний закрытый дворик для защиты от дождя / Фото Architectures Style

Дом Калипсо или Стеклянный дом

Здание занимает около 1 тысячи квадратных метров / Фото Architectures Style

Построен над Средиземным морем на краю скалы. Дом имеет стеклянные стены, которые обеспечивают невероятный вид на океан. Основными материалами для построения этой конструкции являются алюминиевое покрытие и стекло.

Дом наполнен современными интерьерами / Фото Architectures Style

Королевская вилла в Майами

Современный, смелый дизайн виллы / Фото Architectures Style

Этот проект поражает своим дизайном и структурой. Внешне похож на корабль с панорамным видом на морскуюводу с палубой в воздухе. Любители фильмов о пиратах не смогут равнодушно пройти мимо.

Многообразие, смелость и акцент на гармонии с окружающей средой – именно эти концепции воплощают дома, в которых будут жить наши потомки.