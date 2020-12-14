Футуристическое безумие: фото домов, в существование которых трудно поверить
Довольно часто в фильмах о будущем особое внимание привлекает необычная архитектура. О домах, которые уже ворвались в нашу реальность из будущего – в материале.
Портал Architectures Style нашел самые смелые проекты, которые вскоре станут реальностью. Созданные талантливыми архитекторами, эти дома расположены в наиболее немыслимых местах на планете.
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"House on the Flight of Birds"
"House on the Flight of Birds" / Фото Architectures Style
Этот дом расположен на севере острова Святого Михаила в Португалии. Вся конструкция продумана до деталей, поскольку на этой территории сельскохозяйственных угодий часто дует сильный ветер и падают ливни.
В здании предусмотрен внутренний закрытый дворик для защиты от дождя / Фото Architectures Style
Дом Калипсо или Стеклянный дом
Здание занимает около 1 тысячи квадратных метров / Фото Architectures Style
Построен над Средиземным морем на краю скалы. Дом имеет стеклянные стены, которые обеспечивают невероятный вид на океан. Основными материалами для построения этой конструкции являются алюминиевое покрытие и стекло.
Дом наполнен современными интерьерами / Фото Architectures Style
Королевская вилла в Майами
Современный, смелый дизайн виллы / Фото Architectures Style
Этот проект поражает своим дизайном и структурой. Внешне похож на корабль с панорамным видом на морскуюводу с палубой в воздухе. Любители фильмов о пиратах не смогут равнодушно пройти мимо.
Многообразие, смелость и акцент на гармонии с окружающей средой – именно эти концепции воплощают дома, в которых будут жить наши потомки.
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