Стадіони – великі об'єкти, які одразу вирізняються та рідко коли вписуються у загальну картину. Як данцям вдалося забезпечити взаємодію стадіону з простором і поєднати це з турботою про відвідувачів – читайте у матеріалі.

У самому центрі житлового району Копенгагену звели стадіон площею 35 тисяч квадратних метрів, повідомляє Harmonies.

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Данська архітектурна фірма 3XN Architects змогла інтегрувати цей великий проєкт, який здатний вмістити 13 тисяч глядачів для спортивних подій та 16 тисяч – для концертів.

Велична та красива будівля / Фото Harmonies

Архітекторам вдалося втілити свої ідеї так, щоб масивна будівля не поглинала житловий район Ерестад, а доповнювала його.

Тепле та м'яке освітлення чудово доповнює арену / Фото Harmonies

Royal Arena витримана у скандинавському стилі. Вона має кілька входів, зовнішніх ніш для очікувань та красивий подіум.

Дерев'яні віконниці чудово вписуються у скандинавський стиль арени / Фото Harmonies

Всередині є спеціально скошені поверхні для поліпшення ліній зору, а також рівна стеля та акустичні стіни.

Арена вміщає до 16 тисяч глядачів / Фото Harmonies

Простір арени дуже гнучкий та продуманий. Трибуни можна влаштувати кількома способами під найрізноманітніші події: спортивні заходи, збори, конференції та концерти.

Royal Arena – це не про кількість глядачів, а комфорт кожного з тисяч відвідувачів.