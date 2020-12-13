Комфортно і стильно: у Копенгагені побудували надсучасний стадіон - особливості й фото арени
Стадіони – великі об'єкти, які одразу вирізняються та рідко коли вписуються у загальну картину. Як данцям вдалося забезпечити взаємодію стадіону з простором і поєднати це з турботою про відвідувачів – читайте у матеріалі.
У самому центрі житлового району Копенгагену звели стадіон площею 35 тисяч квадратних метрів, повідомляє Harmonies.
Читайте також Розкіш біля моря: фото вражаючого Палацу юстиції Кувейту
Данська архітектурна фірма 3XN Architects змогла інтегрувати цей великий проєкт, який здатний вмістити 13 тисяч глядачів для спортивних подій та 16 тисяч – для концертів.
Велична та красива будівля / Фото Harmonies
Архітекторам вдалося втілити свої ідеї так, щоб масивна будівля не поглинала житловий район Ерестад, а доповнювала його.
Тепле та м'яке освітлення чудово доповнює арену / Фото Harmonies
Royal Arena витримана у скандинавському стилі. Вона має кілька входів, зовнішніх ніш для очікувань та красивий подіум.
Дерев'яні віконниці чудово вписуються у скандинавський стиль арени / Фото Harmonies
Всередині є спеціально скошені поверхні для поліпшення ліній зору, а також рівна стеля та акустичні стіни.
Арена вміщає до 16 тисяч глядачів / Фото Harmonies
Простір арени дуже гнучкий та продуманий. Трибуни можна влаштувати кількома способами під найрізноманітніші події: спортивні заходи, збори, конференції та концерти.
Royal Arena – це не про кількість глядачів, а комфорт кожного з тисяч відвідувачів.
Поділитися новиною