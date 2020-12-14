Футуристичне божевілля: фото будинків, в існування яких важко повірити
Доволі часто у фільмах про майбутнє особливу увагу привертає незвична архітектура. Про будинки, які вже увірвалися в нашу реальність із майбутнього – у матеріалі.
Портал Architectures Style віднайшов найсміливіші проєкти, які вже незабаром стануть реальністю. Створені талановитими архітекторами, ці будинки розташовані в найбільш немислимих місцях на планеті.
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"House on the Flight of Birds"
"House on the Flight of Birds" / Фото Architectures Style
Цей будинок розташований на півночі острова Святого Михайла в Португалії. Уся конструкція продумана до деталей, оскільки на цій місцевості сільськогосподарських угідь часто дує сильний вітер та падають зливи.
У будівлі передбачений внутрішній закритий дворик для захисту від дощу / Фото Architectures Style
Будинок Каліпсо або Скляний дім
Будівля займає близько 1 тисячі квадратних метрів / Фото Architectures Style
Побудований над Середземним морем на краю скелі. Будинок має скляні стіни, які забезпечують неймовірний вигляд на океан. Основними матеріалами для побудови цієї конструкції є алюмінієве покриття та скло.
Будинок наповнений сучасними інтер’єрами / Фото Architectures Style
Королівська вілла в Маямі
Сучасний, сміливий дизайн вілли / Фото Architectures Style
Цей проєкт вражає своїм дизайном та структурою. Зовні схожий на корабель із панорамним видом на морську воду із палубою в повітрі. Любителі фільмів про піратів не зможуть байдуже пройти повз.
Різноманіття, сміливість та акцент на гармонію з довкіллям – саме ці концепції втілюватимуть будинки, в яких житимуть наші нащадки.
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