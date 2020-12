Доволі часто у фільмах про майбутнє особливу увагу привертає незвична архітектура. Про будинки, які вже увірвалися в нашу реальність із майбутнього – у матеріалі.

Портал Architectures Style віднайшов найсміливіші проєкти, які вже незабаром стануть реальністю. Створені талановитими архітекторами, ці будинки розташовані в найбільш немислимих місцях на планеті.

"House on the Flight of Birds"

"House on the Flight of Birds" / Фото Architectures Style

Цей будинок розташований на півночі острова Святого Михайла в Португалії. Уся конструкція продумана до деталей, оскільки на цій місцевості сільськогосподарських угідь часто дує сильний вітер та падають зливи.

У будівлі передбачений внутрішній закритий дворик для захисту від дощу / Фото Architectures Style

Будинок Каліпсо або Скляний дім

Будівля займає близько 1 тисячі квадратних метрів / Фото Architectures Style

Побудований над Середземним морем на краю скелі. Будинок має скляні стіни, які забезпечують неймовірний вигляд на океан. Основними матеріалами для побудови цієї конструкції є алюмінієве покриття та скло.

Будинок наповнений сучасними інтер’єрами / Фото Architectures Style

Королівська вілла в Маямі

Сучасний, сміливий дизайн вілли / Фото Architectures Style

Цей проєкт вражає своїм дизайном та структурою. Зовні схожий на корабель із панорамним видом на морську воду із палубою в повітрі. Любителі фільмів про піратів не зможуть байдуже пройти повз.

Різноманіття, сміливість та акцент на гармонію з довкіллям – саме ці концепції втілюватимуть будинки, в яких житимуть наші нащадки.