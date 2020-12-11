Гармония эко и лакшери: на Бали открыли отель для райского отдыха – фото
С началом похолодания мысли об отдыхе в теплых краях приходят все чаще. Впрочем, если вам все-таки выпадет возможность рвануть за границу, Бали – один из лучших вариантов. О новом отеле на острове мечты – в материале.
Курорт Ulaman Eco-Retreat – это интеграция устойчивости бамбука в роскошь. Это замечательное творение Inspiral Architects находится в селе Каба-Каба на Бали, сообщает Beautifullife.
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Проект выполнен с использованием местных природных материалов, что позволяет ему похвастаться воплощением концепции «ноль отходов».
Использование местного бамбука – отличное решение / Фото Beautifullife
Балкон, на котором хочется встретить рассвет / Фото Beautifullife
Вместо бетона в проекте использована утрамбованная земля с экологическими примесями. Создатели отеля надеются, что эта практика станет более распространенной в теплых широтах.
Стол для шумных посиделок / Фото Beautifullife
Зона SPA так и манит / Фото Beautifullife
Комнаты отеля отвечают запросам качественного отдыха, а студия йоги и бассейн готовы принять всех гостей.
Ванная пропитана духом тропиков / Фото Beautifullife
Ulaman Eco-Retreat – это тропический отель будущего, который обеспечивает сказочный отдых и олицетворяет все лучшие традиции своей местности.
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