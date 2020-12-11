С началом похолодания мысли об отдыхе в теплых краях приходят все чаще. Впрочем, если вам все-таки выпадет возможность рвануть за границу, Бали – один из лучших вариантов. О новом отеле на острове мечты – в материале.

Курорт Ulaman Eco-Retreat – это интеграция устойчивости бамбука в роскошь. Это замечательное творение Inspiral Architects находится в селе Каба-Каба на Бали, сообщает Beautifullife. Кстати Плавучий морской конек: как выглядит дом, который воплощает все мечты о жилье Проект выполнен с использованием местных природных материалов, что позволяет ему похвастаться воплощением концепции «ноль отходов». Использование местного бамбука – отличное решение / Фото Beautifullife Балкон, на котором хочется встретить рассвет / Фото Beautifullife Вместо бетона в проекте использована утрамбованная земля с экологическими примесями. Создатели отеля надеются, что эта практика станет более распространенной в теплых широтах. Стол для шумных посиделок / Фото Beautifullife Зона SPA так и манит / Фото Beautifullife Комнаты отеля отвечают запросам качественного отдыха, а студия йоги и бассейн готовы принять всех гостей. Ванная пропитана духом тропиков / Фото Beautifullife Ulaman Eco-Retreat – это тропический отель будущего, который обеспечивает сказочный отдых и олицетворяет все лучшие традиции своей местности.