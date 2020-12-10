Плавучий морской конек: как выглядит дом, который воплощает все мечты о жилье – фото
О комфортном доме прямо на воде мечтают все, но лишь единицы решаются воплотить замысел в жизнь. Проект из Дубая, который может стать массовым – в нашем материале.
"Плавучий морской конек" – это уникальная концепция современной морской яхты, которая сочетается с комфортным жильем, сообщает Beautifullife.
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Роскошный проект был представлен на международном шоу Kleindienst Group и стал любимцем публики. Оно и неудивительно, ведь дом воплощает мечты многих, кто готов инвестировать в собственное жилье.
Лежать под солнцем – одно удовольствие / Фото Beautifullife
Главная спальня и ванная комната в водном стиле полностью погружены в море, обеспечивая доступ к созерцанию жизни под водой.
В такой спальне телевизор лишний / Фото Beautifullife
Так выглядит лучший обзор из окна / Фото Beautifullife
Кухня, гостиная и терраса на втором этаже обеспечат приятный и беззаботный досуг.
Комфорт с великолепным видом / Фото Beautifullife
Джакузи под открытым небом и на воде – чего еще хотеть? / Фото Beautifullife
"Плавучий морской конек" – это воплощение мечты о жилье на воде, которое гармонично сочетает функциональность и эстетичность.
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